過去10年で傾向を探る。☆前走着順1着【4・4・3・14】が中心。9着以内の馬が7勝を挙げている一方で10着以下も3勝。大敗からの巻き返しも十分に可能。☆世代4歳【6・7・5・40】が断然。勝率10・3％、連対率22・4％、複勝率31・0％といずれも抜けている。5歳も【3・3・2・42】とまずまず。高齢になるほど成績は下降気味で、7歳は最高9着と厳しい。☆所属関東馬は【0・2・1・11】で大苦戦。【10・8・9・90】の関西馬を