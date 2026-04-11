過去10年で傾向を探る。☆前走距離同じマイル組【7・6・5・58】が中心。6F、7Fからの延長組もそれぞれ1勝している。短縮組では9Fが勝利しているが、10Fは2着が最高。ダート組は馬券絡みすらなく、狙えない。☆前走着順1着【5・3・2・45】が基本線。2着が2勝、3着も1勝と上位勢が安定している。対照的に10着以下は0勝。2桁着順からの巻き返しは難しい。☆枠番3枠【5・0・2・12】が圧倒的。次点で6枠が2勝。1、4、8枠