◎巨人・丸は試合前練習でノックを受ける中山を見つけると「フライ捕る時は口を開けるなって」。キャンプ中も毎日のように言っていた気がします。◎西武・武内は全員が引き揚げた後でもグラウンドに残って入念にストレッチ。新ルーティンかと思いきや「何というか、場所がなかったので…」。久しぶりの県営大宮球場は勝手が違ったみたいです。◎ヤクルト・池山監督はサンタナを見て「サンタナ様！頼む」と拝むようなポーズ。