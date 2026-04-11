11日に実戦デビューするロッテのドラフト1位・石垣元が意気込みを示した。ファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）に先発して1イニング投げる予定。「ずっと楽しみにしていた日。緊張はなくて楽しみっていう気持ちしかない」とコメントした。最速158キロの右腕は「自信を持っているストレートがどこまで通用するのか気になる」とテーマを設定した。