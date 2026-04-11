12日のアウェー浦和戦へ向けて、東京VのMF森田がスローインの守備を修正点に挙げた。2―3で敗れた前節千葉戦ではスローインの際に相手をフリーにしてしまう場面が目立ち、苦戦する一因となった。「自分たちで変えられるところをすぐに修正したい」と話した。