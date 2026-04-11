◇パ・リーグロッテ6―3西武（2026年4月10日県営大宮）8回から二塁守備で途中出場したロッテ・小川が、思わぬ形で逆転劇を呼び込んだ。1点を追う9回2死満塁で平凡なゴロが源田の正面へ。「ただのゴロ。アウトの打球です。もちろん全力疾走。何があるか分からないんで」。ここで源田がまさかの失策。2者が生還して試合をひっくり返した。内野手が残っておらずに代打を送れなかったサブロー監督は「あそこは小川に懸けた