4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」。4月17日（金）放送「金曜ミステリークラブ!!!」初回2時間スペシャルの再現ドラマゲスト俳優として、成宮寛貴の出演が決定！ノブ（千鳥）が金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮和也を中心とする会員に世界で実際に起きた驚きのミステリーをクイズで出題していく当番組。「再現ドラマ」の概念を変える映像と、出演する俳優陣の顔ぶ