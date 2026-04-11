◇セ・リーグ巨人3―2ヤクルト（2026年4月10日東京D）昨年のM―1グランプリで優勝したお笑いコンビ「たくろう」が、巨人―ヤクルト戦（東京ドーム）の始球式を務めた。きむらバンドは21代目王者にちなんで「21」番、滋賀出身の赤木裕は「琵琶湖がゼロに似ているので」と「0」番のユニホーム姿で登場。巨人ファンの赤木は見事なストライク投球を披露し「大満足です」と笑顔。きむらも「120点」と称えた。