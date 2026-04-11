◇ファーム公式戦ロッテ5―2日本ハム（2026年4月10日ロッテ浦和）3月のWBCに出場して調整が遅れていたロッテ・種市の1軍復帰が決まった。この日、2軍の日本ハム戦（ロッテ浦和）で実戦2度目の登板。5回72球で2安打無失点、7奪三振の好投を披露した。本人は「あとは1軍での登板に向けてしっかり調整していければ」と話し、サブロー監督も「次は上（1軍）で放ると思います」と明言。中6日で17日の楽天戦での先発が有力だ