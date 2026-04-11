◇セ・リーグ巨人3―2ヤクルト（2026年4月10日東京D）あっと驚く特大弾だ。今季初の5番で起用された巨人・キャベッジが、7回先頭で吉村から右翼上段のバルコニー席までかっ飛ばした。打球速度179キロ、飛距離130メートルの3号ソロに「何でもいいから塁に出ようと思って、結果的にリードを広げることができて良かった」とうなずいた。ここまで1、2番を担っていたがこの日は中軸を任された。2回1死では中前打で出塁し、