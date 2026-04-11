◇パ・リーグ西武3―6ロッテ（2026年4月10日県営大宮）守備の名手、西武・源田にほころびが出た。3―2の9回2死満塁で小川の内野ゴロを捕球ミス。一気に2者が生還して逆転を許し、西口体制では県営大宮での初黒星を喫した。最下位に再転落し、「技術不足だなと思いました。チームに申し訳ない」と源田は天を仰いだ。埼玉出身の渡辺は浦和学院時代に甲子園出場を決めた同球場で、18年以来8年ぶりにプロ初先発。思い出