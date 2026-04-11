◇セ・リーグヤクルト2―3巨人（2026年4月10日東京D）ヤクルトは相手を上回る2桁10安打を放つも、あと一歩届かなかった。2回1死一、二塁で右中間への飛球で一塁走者の増田が二塁を狙うも憤死するなど、走塁ミスも響いた。昨季1勝8敗と苦しんだ東京ドームの初戦を落とし、池山監督は「ホームがなかなか遠かったね」。今季初の連敗で、首位から初陥落。それでも「全てにおいて初が付くので。負けはしましたけど、切り