土曜の阪神メインは「第69回阪神牝馬S」。5月17日のヴィクトリアマイルを占う意味でも注目の一戦だ。昨年の桜花賞、秋華賞を制した2冠牝馬エンブロイダリーを本命に推す。前走香港マイル11着後はひと息入れて充電完了。リフレッシュし、今季初戦のここにぴったり照準を合わせている。追い切りを重ねるごとに素軽さが増し、調整は順調そのもの。阪神マイルは桜花賞を制した実績があり、舞台設定は言うことなし。休み明けでク