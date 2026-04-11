楽天は天候の回復が見込めず、オリックス戦が今季初の中止。三木監督は「中止になった時間を有効に使いたい」と話した。開幕2戦2勝だった荘司はスライドせず、11日の同戦は予定通り、早川が今季初先発。昨年9月に左肩をクリーニング手術した早川は「チャレンジャーなので、思い切って立ち向かっていく」と意気込んだ。また、前日まで21打席連続無安打で、打率.140と不振だったボイトの出場選手登録を抹消。指揮官は「本人