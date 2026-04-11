DeNAでインフルエンザの感染が拡大している。7日に感染症特例で出場選手登録を外れたデュプランティエに続き、ビシエドと梶原の感染が新たに判明した。ビシエドは7日の中日戦の試合中に体調不良を訴え、相川監督は「ゲーム中に発熱があって。3回ぐらいに」と明かした。急きょ、代役にドラフト3位・宮下と勝又が1軍に合流した。宮下はファーム・リーグで打率・345の好成績を残し、今季の球団新人では一番乗りで1軍昇格をつかみ