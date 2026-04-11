インスタグラム更新女子ゴルフの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が9日、自身のインスタグラムを更新。「好きが止まらない」として女子ゴルファーへのあふれる愛をつづると、ファンから様々な声が上がった。菅沼は「好きが止まらない」として5枚の写真を投稿。同じプロゴルファーの神谷そらの看板が写っており、菅沼は看板に抱きついたり、ハートマークをつくったりしていた。女子ゴルフ界の“自称アイドル”が公開した