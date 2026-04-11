◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）相手野手陣は動けず、キャベッジも動かなかった。打席で最高の感触が残るバットを手に、天井スレスレをたどる放物線を見つめた。右翼３階席上の広告付近の壁に直撃した打球は３階のバルコニー席へ落ちた。飛距離１２９メートルの特大弾に「完璧に捉えることができました」。４試合ぶりの３号ソロは、来日２年目の“最長不倒弾”となった。アーチの価値も特大だ