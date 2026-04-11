3度のW杯に出場した元日本代表のMF本田圭佑（39）がシンガポール1部ジュロンと今夏に開幕する26〜27年シーズンの契約を締結し、10日にクラブから発表された。1試合限定契約だったブータン1部パロFCで24年10月20日にプレーして以来、約2年ぶりに公式戦のピッチに戻ることになる。本田は、クラブを通じ「一番成し遂げたいことはリーグで優勝すること。かなり難しい挑戦になるが、必ず成し遂げたい」とコメントした。オランダ、ロ