過去10年で傾向を探る。☆人気1番人気【1・4・1・4】は苦戦気味だが、2番人気【5・2・0・3】と3番人気【2・2・2・4】が健闘。7、8番人気も勝利しており、波乱決着の可能性も。☆前走阪神JF組【3・3・0・5】が好相性。次点がクイーンC組【2・0・1・18】。チューリップ賞、フィリーズレビュー、エルフィンS組も各1勝を挙げている。☆前走着順1着【5・4・4・54】と2着【4・3・3・35】が双璧。3着が【1・2・2・18】で続