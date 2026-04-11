フェスティバルヒルは角馬場で体をほぐした。四位師は「追い切った後なので気合が乗って、乗り手は抑えるのに苦労したみたい」と慎重な口ぶり。重賞初制覇を飾ったファンタジーS後に左第1指骨剥離骨折が判明し、5カ月ぶりの実戦となるが「競馬モードに入っているし、元々持っている地力は間違いなくあるので」と力を込めた。