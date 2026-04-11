栗東滞在の関東馬サンアントワーヌは坂路を軽やかに駆け上がり、4F57秒8〜13秒2をマークした。勝崎助手は「はじける感じがして具合はいいですよ」と手応え。「日曜輸送だし、それまでこっちで調整できるので」と当日を見据え、滞在効果についても「火曜はチャカチャカしていたが、今は落ち着いています」とトーンは高かった。