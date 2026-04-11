デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回はシーズン最多ボーク記録保持者を取り上げる。◇◇Ｑ…シーズン最多ボーク記録保持者は？Ａ…２００７年の阪神ジャン１２メジャー通算３３勝、年俸２００万ドル（当時約２億４０００万円）。大きな期待を背負って、ジャンは海を渡ってきた。勝ち星や三振を、どれほど稼いでくれるだろう…。