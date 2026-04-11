「巨人３−２ヤクルト」（１０日、東京ドーム）今季初めて５番に入った巨人・キャベッジが大暴れした。二回１死から中前打で出塁すると、増田陸の二塁打で一塁から全力疾走。頭から先制のホームに飛び込むと、七回には右翼席上段に運ぶ３号ソロをぶち込んだ。お立ち台で竹丸から「センキュー」と声をかけられ、「何でもいいから塁に出ようと思っていた。どの打順でも全力を尽くす」と笑みを浮かべていた。