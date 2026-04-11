アネモネSを3馬身差で快勝したディアダイヤモンドは金曜輸送で現地入り。手塚久師は「追い切った後も順調。状態が良いので、それが一番だと思います」とうなずく。阪神は週中に降雨があったものの、土日は天気が回復する予報。指揮官は「晴れてくれれば大丈夫。できればパンパンの方がいいですね」と良馬場開催を願っていた。