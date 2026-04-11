キャリア3戦目で大舞台に挑むエレガンスアスクは坂路を軽く駆け上がった。田中克師は「いつも通り落ち着いています。体も細く見えないし（過去2走と同じ）430キロ前後で出せると思います」とうなずく。2月にデビューした新鋭。その新馬戦は直線、外から脚を伸ばし3馬身差V。ここに入っても引けを取らない能力で一発を狙う。