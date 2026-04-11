東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が道交法違反容疑で、物まねタレントの長州小力（54）を調べていることが10日、捜査関係者への取材で分かった。容疑が固まり次第、書類送検する。9日午前に赤信号を左折したため、交通違反の取り締まり中だった警察官が停車させ免許証を確認。その際、有効期限が約2カ月前に切れていることが判明した。現場は歩行者と車の青信号のタイミングを分ける歩車分離式