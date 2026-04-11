大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るい、2階級降格などの処分を受けた問題で、同部屋付きの楯山親方（元幕内・誉富士）が10日、春巡業が行われた千葉県成田市で取材に応じた。処分について「世間的には“甘すぎる”って言われているけど、状況もあるし、自分の中では妥当じゃないかなと思う」との見解を示した。泥酔状態で不適切な行為に及んだ伯乃富士には禁酒を指令。以前にも同様