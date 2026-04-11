「大相撲春巡業」（１０日、千葉県成田市）楯山親方（元幕内誉富士）が巡業先から、所属する伊勢ケ浜部屋の緊急会合に向かった。伊勢ケ浜親方（横綱照ノ富士）が弟子の幕内伯乃富士への暴力問題で、日本相撲協会から平年寄への２階級降格、１０％減給３カ月の処分。伯乃富士は泥酔しての粗相で厳重注意を受けた。伊勢ケ浜一門と協会からの指導・監督下に置かれることが決まり「今後について、きょう聞きに行く。どういう内容