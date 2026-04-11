■マスターズ2026 2日目（日本時間10〜11日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」2日目。初日を2バーディ、2ボギーのイーブンパーで回り17位タイからスタートした松山英樹（34、LEXUS）は、前半9ホールを終えて、4バーディ、2ボギーの2アンダーで後半へ入った。2021年以来となる5年ぶり2度目の優勝を目指す松山は、1番、第2打でグリーンに乗せたものの、3