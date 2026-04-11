昨年阪神JF2着のギャラボーグは金曜朝、角馬場で体をほぐした。前走のクイーンCは9着に敗れたが久々の左回り、本調子を欠く出来で悲観することはない。今回は実績あるコースで地の利もある。山本助手は「枠も内だし、順調に状態は上がってきているので」と反撃十分の気配だ。馬群をさばける勝負根性が追い比べで生きそうだ。