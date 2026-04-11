初代タイガーマスクの佐山サトル（６７）が主宰するストロングスタイルプロレスが１０日、都内で記者会見を開き、２８日に開催するタイガーマスク４５周年記念特別イベント（後楽園ホール）で藤波辰爾（７２）、前田日明（６７）、藤原喜明（７６）とトークショーを行うことを発表した。新日本やＵＷＦで共闘した盟友たちとの“史上初”の最強競演となるが、佐山は「アントニオ猪木の弟子の４人がそろい、誰よりも心強い」と心