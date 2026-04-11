◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）絶対的な勝ちパターンがいるからこそ動いた。阿部監督は１点リードの６回２死一、三塁で先発・竹丸の交代を決断。「要所でしっかり抑えていたので勝ちにつながった」と８４球の粘投に合格点を与え、船迫にスイッチした。サイド右腕は盗塁で二、三塁と一打逆転のピンチとなった中で増田を空振り三振。ルーキーの勝利投手の権利を守る好救援で継投策が的中した。