◆米大リーグカブス―パイレーツ（１０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が１０日（日本時間１１日）、本拠のパイレーツ戦で今季３試合目の先発登板。６回までノーヒット１四球９奪三振で降板した。初回を３者凡退で立ち上がった今永は、２回２死でクルーズに９球粘られて四球を与えた。続くグリフィンを高め直球で空振り三振とした。３回には回またぎで３者連続三振をマーク。３回以降は３