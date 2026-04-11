アイニードユーは角馬場から坂路で体調を整えた。山口助手は「カイバもよく食べており、良い状態をキープできています。体も輸送すれば前回と同じくらいになりそう」と好感触。ここ2走は続けてハナを奪い、3着に粘り込んだ。6番枠については「内めの偶数枠はいいし、枠を生かして好位で脚をためてくれれば」とイメージした。