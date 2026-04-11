NHKで好評放送中の連続テレビ小説「風、薫る」。田中ひかるの著書『明治のナイチンゲール大関和物語』を原案に、明治時代、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）という2人のナースの冒険物語だ。劇中、りんが東京で出会い、良き相談相手となるのが、“シマケン”こと島田健次郎。演じるのは、数々の映画やドラマに出演するほか、人気アイドルグループ“Aぇ! group”の