ロンギングセリーヌは金曜朝、角馬場で体をほぐしてからダートコースを1周半。その後はゲートの駐立確認と調整に余念がなかった。竹内師は「追い切り後も反動はなく順調」と納得の表情。初の関西輸送にも「気性的にどっしりしているので」と不安の色はない。レースについては「前々で運べれば」と展開をイメージしていた。