「ファーム西地区、広島０−１阪神」（１０日、マツダスタジアム）再起を期す３５歳のベテランは爪を研いで“その時”を待つ。先発の阪神・西勇が今季最長の６回を投げ、３安打無失点の快投。「右膝内側側副靱帯の変性」の影響もあって、わずか１登板に終わった昨季からの巻き返しへ、淡々とアウトを重ね続けた。立ち上がりから西勇らしさ全開だった。初回をわずか６球で料理。得点圏に走者を背負った四、五回の投球は「もっ