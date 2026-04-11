女優の森七菜（24）が10日、都内で主演映画「炎上」（監督長久允）の初日舞台あいさつを行った。親の虐待から逃れ歌舞伎町のトー横で過酷な人生に足を踏み入れていく少女役で、映画単独初主演。実際に歌舞伎町でホテル暮らしをしながら撮影し「本当の人たち（トー横キッズ）の肌感が凄く刺激的で、気持ちの設定の学びを得たようだった。あっという間に日々が過ぎていった」と充実した表情で振り返った。そして「誰かにとって