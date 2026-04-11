１１日の中日戦（バンテリン）に先発する、阪神の伊原陵人投手（２５）が１０日、自身の連勝に向けて中日打線を警戒した。「また新しいチームになっていると思う。去年の対戦とは違う感じになると思うんで、一人一人しっかり抑えられるように頑張りたい」今季初先発の前回２日・ＤｅＮＡ戦（京セラ）は５回１安打１失点。「走者を背負ってからの投球」を課題に挙げたが、白星はつかんだ。「ボール、ボールになってしまうとし