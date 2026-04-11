ルールザウェイヴは角馬場で調整。前走から中3週となるが、仕上がりは上々だ。「前走後はさすがに疲れていたけど先週あたりから持ち直してくれている。体がない馬なので詰め過ぎずに、ゆったりつくっている」と佐藤良助手。初のG1舞台へ「追い切りに乗ったジョッキー（原）も良いイメージをつかんでいたので」と力を込めた。