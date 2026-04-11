マリナーズは10日（日本時間11日）、球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（52）の功績を称えた銅像の除幕式を本拠地Tモバイル・パーク前で開催した。大リーグ公式サイトのマリナーズ担当を務めるダニエル・クレーマー記者が自身のSNSなどで伝えた。イチロー氏はジョン・スタントン・オーナー、元チームメートのケン・グリフィー、エドガー・マルティネスとともに除幕式に参加。打席に入る際に右手でバット