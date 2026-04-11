「巨人３−２ヤクルト」（１０日、東京ドーム）“鬼門”を突破できなかった。昨季開幕８連敗を喫し、わずか１勝に終わった東京ドームで今季初戦も落として今季初の連敗。ヤクルト・池山監督は「ランナーは出るんだけど、ホームがなかなか遠かった」と言葉を絞り出した。打線が１０安打を放ちながらも相手投手陣を打ちあぐね、わずか２得点。二回の攻撃では痛い走塁ミスが出た。１死一、二塁の場面。中飛で二走・岩田がタッチ