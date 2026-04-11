◇女子ゴルフ富士フイルム・スタジオアリス女子第1日（2026年4月10日埼玉県石坂GC＝6580ヤード、パー72）昨季、早大出身の女子プロで初めてツアーVを飾った稲垣那奈子（25＝三菱電機）が大会コース記録に並ぶ65をマークし首位に立った。ホステスプロの竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は69で11位。岩井明愛（23＝Honda）は20位、妹・千怜（同）は35位、渋野日向子（27＝サントリー）は57位と出遅れた。本人も驚く快進撃