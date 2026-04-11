「ＤｅＮＡ（降雨中止）広島」（１０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手（３７）と梶原昂希外野手（２６）が、インフルエンザに感染したことが１０日、明らかになった。今後、感染症特例の対象選手として出場選手登録を抹消される方針。代替選手として、この日、勝又とドラフト３位・宮下（東洋大）が１軍に合流した。相川亮二監督（４９）は、ビシエドについて「おとといのゲーム中に発熱があって、検査