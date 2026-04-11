シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が10日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。活動休止をした時と、復帰した時の心境を明かした。アンジェラ・アキは2014年に活動休止をし、その後米国の音楽大学に留学。2014年から日本での活動を再開した。アンジェラ・アキは「10年くらい前に活動休止する前に、自分の持っている知識の中で、やれること全部出し切った感覚だったんですよ。