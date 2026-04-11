◇女子ゴルフ富士フイルム・スタジオアリス女子第1日（2026年4月10日埼玉県石坂GC＝6580ヤード、パー72）今季国内初戦の渋野日向子（27＝サントリー）は57位と苦しい滑り出しとなった。「前半はショットが乗らず、後半はパットが入らない。本当に難しいラウンドだった」と表情を曇らせた。16番でグリーン外から7メートルをパターで決めてバーディーを奪ったのが唯一の見せ場だった。「応援してくださるギャラリーの皆さ