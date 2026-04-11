「西武３−６ロッテ」（１０日、県営大宮公園野球場）６連敗確定…がよぎった直後、ミラクルが起きた。ロッテは１点を追う九回２死満塁。小川の平凡な遊ゴロを、源田がポトリと落とす。一塁送球も間に合わず、その間に二走・高部まで生還して逆転に成功。背水の陣からひっくり返した。サブロー監督は勝因を問われて少し言葉を詰まらせた。「ミスでしょうね。あの名手がミスをするとは思わなかったですが、土のグラウンドとい