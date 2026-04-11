ジッピーチューンは早朝に美浦トレセンを出発。午後1時28分に阪神競馬場に到着した。林師は「向こうで落ち着いてくれれば。到着後の雰囲気次第では土曜にスクーリングも行いたい」と金曜輸送の経緯を説明する。クイーンC（2着）を経て、今回がG1初挑戦。「凄く落ち着いていて今までで一番良い」と最高の状態で大舞台へ挑む。