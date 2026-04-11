１１日にＡＢＥＭＡで生放送される「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」の記者会見が１０日までに都内で行われ、東京五輪柔道男子１００キロ級王者で新日本プロレスのウルフアロン（３０）に挑戦する全７人が発表された。大相撲の元大関把瑠都（４１）や元プロ野球選手でデイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏（４４）、さらに、３月に引退した東京五輪柔道男子６０キロ級金メダルの高藤直寿氏（３２）の参戦も決