昨年阪神JF小差4着のスウィートハピネスは金曜朝、Bコースから坂路へ。前走エルフィンSで豪快な差し脚を発揮し、有力候補の一角に名乗りを上げた。北出師は「変わりなく来ています。馬体重も競馬ではプラス2キロくらいかな。序盤に置かれることがなければ」と冷静に語る。展開さえ向けば突き抜けていい末脚があり侮れない。